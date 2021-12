NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

279,83 USD -18,67% (06.12.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Chance auf Rally - ChartanalyseDie BioNTech-Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) musste gestern einen deutlichen Rückschlag hinnehmen und fiel an der Nasdaq um 18,67% zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Solche Kursbewegungen seien für die Aktie aber nichts Ungewöhnliches. Sie habe am 10. August ihr aktuelles Allzeithoch bei 464,00 USD markiert und sei danach auf 207,51 USD zurückgefallen. Nach einer kurzen, aber steilen Rally auf 374,85 USD komme es seit einigen Tagen zu Gewinnmitnahmen. Diese können aber immer noch als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab August 2021 angesehen werden.Im Rahmen dieses Pullbacks könne es kurzfristig noch zu Abgaben gen 260,03-252,78 USD kommen. Dort bestehe eine Chance auf eine Bodenbildung und eine anschließende Wiederaufnahme der Rally. Diese Rally könnte zu Kursgewinnen bis ca. 412,00 USD führen. Sollte der Wert allerdings stabil unter 252,78 USD abfallen, würde eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 207,51 USD und vielleicht sogar 167,52 USD drohen. (Analyse vom 07.12.2021)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:259,30 EUR +4,56% (07.12.2021, 08:47)