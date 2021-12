Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (14.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe am Montag wieder zulegen können. Mit einem Plus von fast acht Prozent sei sie aus dem US-Handel gegangen. Im Fokus stünden weiterhin die Boosterimpfungen.Und hier dringe die Bundesregierung angesichts erster Anzeichen für eine womöglich etwas schwächere Corona-Ausbreitung weiter auf hohes Tempo für mehr Impfungen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach habe am Montag erläutert, die Lage stabilisiere sich langsam und der Rückgang der Fallzahlen sei echt. "Dieser Trend darf durch Weihnachten nicht gefährdet werden", habe der SPD-Politiker bei Twitter geschrieben. Da die Fallzahlen weiterhin viel zu hoch seien, müsse die Booster-Kampagne mit Auffrischimpfungen verstärkt werden.Am Dienstag solle auch ein Expertenrat der Bundesregierung erstmals tagen, dem unter anderem Virologen und Vertreter von Intensivmedizinern und des Robert Koch-Instituts (RKI) angehören würden. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern möchten am heutigen Dienstag über einheitliche Erleichterungen für Geimpfte beraten, die schon eine Auffrischungsdosis bekommen hätten. Lauterbach habe sich dafür ausgesprochen, dass für sie bei Zugang für Geimpfte und Genesene nach dem Modell 2G plus der sonst vorgesehene zusätzliche Test entfallen könne - auch als Anreiz dafür, sich "boostern" zu lassen. Einige Länder würden schon so verfahren.In Gang kämen jetzt auch Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren. Für die Kinderimpfungen sollten in dieser Woche 2,4 Millionen Dosen ausgeliefert werden, wie ein Ministeriumssprecher in Berlin gesagt habe. Dies solle angesichts von insgesamt 4,4 Millionen Kindern in dieser Altersgruppe in einem ersten Zug ausreichend sein. Anfang kommenden Jahres sollten dann weitere Dosen folgen. Verwendet werde niedriger dosierter BioNTech-Impfstoff.Mit dem Kursanstieg vom Montag sei die Aktie von BioNTech wieder an die 38-Tage-Linie herangelaufen. Diese gelte es nun, zu überwinden. Als gute Unterstützung habe sich zuletzt abermals die 200-Tage-Linie präsentiert. Die laufende Booster-Kampagne sowie die Aussicht auf weitere Auffrischungen insbesondere mit einem angepassten Omikron-Impfstoff seien gute Aussichten für BioNTech. Langfristig verspreche die weitere Pipeline enormes Potenzial.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.