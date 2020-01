Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

30,35 EUR -3,28% (21.01.2020, 15:26)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

33,18 USD +2,88% (21.01.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Mainzer Krebstherapie-Pionier habe sich nach seinem Börsengang in den USA zum Standort Deutschland bekannt. Die "Kombination USA-Deutschland" sei für das Biotech-Start-up "genau die richtige", habe der Aufsichtsratsvorsitzende und Vertreter des Haupteigentümers, Helmut Jeggle, dem Wirtschaftsmagazin "Capital" laut Vorabmeldung gesagt. BioNTech, die im vergangenen Oktober an der US-Technologiebörse NASDAQ an die Börse gegangenen sei, baue demnach auch eine Vertretung im Raum New York auf. Spekulationen über einen langsamen Abschied aus Deutschland habe Jeggle zurückgewiesen.Jeggle habe aber fehlende politische Unterstützung bemängelt. BioNTech könne am Standort Rheinland-Pfalz nicht das gleiche staatliche "Bemühen" feststellen, wie es Tesla beim Bau seiner Autofabrik in Brandenburg oder Siemens bei seinem Start-up-Inkubator in Berlin genieße, habe Jeggle im Gespräch mit dem Magazi moniert n.Die BioNTech ADR-Aktie sei seit ihrem Börsendebüt von einem Hoch zum nächsten geeilt. Zwischenzeitlich habe sich das Papier bis auf 48,85 USD fast vervierfacht. Zuletzt hätten jedoch Gewinnmitnahmen eingesetzt. Mehr als ein Drittel habe die BioNTech-Aktie seitdem eingebüßt. Anleger sollten jetzt aber nicht in Panik verfallen. Eine Korrektur sei überfällig gewesen, "Der Aktionär" habe deswegen zu Teilgewinnmitnahmen geraten und bei 28 Euro ein Abstauberlimit zu platzieren. BioNTech gehöre langfristig zu den interessantesten deutschen Biotech-Werten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: