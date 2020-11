Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

85,69 EUR +7,25% (20.11.2020, 14:10)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

94,93 USD +4,96% (19.11.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (20.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Mainzer Biotech-Schmiede BioNTech und der US-Partner Pfizer würden einen Antrag auf Notfallzulassung für ihren mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffkandidaten BNT162b2 bei der US-Gesundheitsbehörde FDA einreichen. Eine potenzielle Zulassung würde eine Impfstoff-Versorgung von Hochrisiko-Populationen in den USA bereits Mitte bis Ende Dezember 2020 ermöglichen, heiße es von Unternehmensseite.Die Einreichung basiere auf einem in der Phase-3-Studie nachgewiesenen 95-prozentigen Impfschutz von BNT162b2 in Probanden mit und ohne vorheriger SARS-CoV-2-Infektion, teile BioNTech mit."Die Beantragung einer Notfallzulassung in den USA ist ein entscheidender Schritt, um unseren Impfstoffkandidaten so schnell wie möglich der Weltbevölkerung zur Verfügung zu stellen", so BioNTech-CEO Ugur Sahin zu diesem wichtigen Schritt."Der Aktionär" bleibt für BioNTech unverändert optimistisch gestimmt. Anleger sollten allerdings nie den spekulativen Charakter der deutschen Impfstoff-Hoffnung aus den Augen verlieren, so Michel Doepke. (Analyse vom 20.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.