Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Für die Corona-Impfungen in Deutschland würden nun genauere Angaben zu vorübergehend geringeren Impfstoff-Lieferungen der Hersteller BioNTech und Pfizer vorliegen. Für diese Woche sei noch eine größere Menge vorgesehen, in der kommenden Woche dann aber weniger. Das gehe aus einem Lieferplan von BioNTech hervor, der am Montag der Gesundheitsministerkonferenz der Länder vorgestellt worden sei.In dieser Woche sollten die Länder demnach 842.400 Dosen bekommen - bezogen auf die nun zugelassene Entnahme von sechs statt fünf Dosen aus einer Ampulle. Bisher genannt worden seien 667.875 Dosen bezogen auf fünf mögliche Dosen, das entspreche bei sechs möglichen insgesamt 801.450.In der Woche vom 25. Januar solle dann aber weniger Impfstoff kommen als bisher vorgesehen, wie aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Übersicht hervorgehe: nämlich 485.550 Dosen bezogen auf sechs entnehmbare je Ampulle. Angekündigt gewesen seien 667.875 Dosen bezogen auf fünf mögliche, das entspräche 801 450 Dosen bei sechs möglichen je Ampulle. Hintergrund seien Umbauten im belgischen Pfizer-Werk Puurs, die höhere Produktionskapazitäten schaffen sollten.Auch für die darauffolgenden Wochen seien noch auf Basis von fünf entnehmbaren Dosen ursprünglich jeweils 667.875 Dosen vorgesehen gewesen. Bezogen auf mögliche sechs Dosen je Ampulle sollten laut Plan nun in der Woche vom 1. Februar insgesamt 684.450 Dosen kommen - in den Wochen vom 8. Februar und vom 15. Februar jeweils 742.950. Bezogen auf fünf mögliche Dosen aus einer Ampulle entspräche dies von der Woche vom 25. Januar bis zur Woche vom 15. Februar jeweils insgesamt weniger Dosen als zunächst angekündigt.Die BioNTech-Aktie habe zuletzt wieder leicht zulegen können. DER AKTIONÄR bleibe langfristig zuversichtlich. Anleger sollten die Restposition weiter laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)