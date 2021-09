Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

289,80 EUR +1,76% (27.09.2021, 09:18)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

333,48 USD -5,53% (24.09.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (27.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie befinde sich nach der massiven Rally der zurückliegenden Monate weiter auf Konsolidierungskurs. Am Freitag sei der Titel aus dem US-Handel mit einem Minus von mehr als fünf Prozent auf 333,48 Dollar gegangen. Damit notiere das Papier aber weiter über der wichtigen Unterstützung im Bereich von 320 Dollar.Die jüngste positive News habe dabei nur wenig neuen Schwung verleihen können. Zwar habe die Aktie am vergangenen Donnerstag zunächst deutlich angezogen, habe anschließend aber wieder Federn lassen müssen. BioNTech habe gemeldet, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA die Notfallzulassung für eine Auffrischungsimpfung mit dem Pfizer-BioNTech Covid-19-Impfstoff bei allen Personen ab 65 Jahren erteilt habe.Die Notfallzulassung gelte außerdem für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren mit einem hohen Risiko für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf sowie für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren, die durch gehäufte SARS-CoV-2 Exposition im institutionellen oder beruflichen Rahmen ein erhöhtes Risiko für schwerwiegende Komplikationen aufgrund von Covid-19 hätten, einschließlich eines schweren Krankheitsverlaufs. Die Auffrischungsimpfung solle mindestens sechs Monate nach Beendigung der ersten Impfserie verabreicht werden. Die Auffrischungsimpfung habe die gleiche Zusammensetzung und Dosierung wie die Dosen der primären Impfserie, so BioNTech.DER AKTIONÄR bleibe langfristig für den deutschen Biotech-Titel sehr positiv gestimmt. (Analyse vom 27.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link