Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie gebe derzeit weiter peu à peu nach. Am Donnerstag sei der Titel mit einem Minus von 3,2 Prozent auf 142,26 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Damit nähere sich das Papier wieder der wichtigen Unterstützung in Form des Januartiefs bei 135,13 Dollar.Der Titel leide momentan unter der allgemeinen Marktschwäche, aber auch unter den weltweit rückläufigen Corona-Maßnahmen. So habe nun beispielsweise auch Ungarn praktisch alle Maßnahmen aufgehoben. Die Maskenpflicht entfalle und auch der Ausweis für den Impf- bzw. Genesungsnachweis gehöre bald der Vergangenheit an.Und auch in Frankreich werde man - rund einen Monat vor den Präsidentschaftswahlen - zum 14. März die Pflicht, bei Veranstaltungen einen Covid-19-Impfpass vorzuzeigen, aufheben. Ebenso solle die Maskenpflicht größtenteils aufgehoben werden.In Deutschland gehe derweil die Vorbereitung einer Impfpflicht weiter. Am 17. März finde im Bundestag eine Debatte zur allgemeinen Impfpflicht statt. Zuletzt hätten Abgeordnete verschiedener Fraktionen einen Gesetzentwurf zur Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren vorgelegt. Wie viele Impfungen dies am Ende einschließen werde, sei unklar. Befristet solle das Ganze bis Ende 2023 sein.Nichtsdestotrotz werde die weitere Pipeline von BioNTech immer wichtiger. Hier gebe es eine Vielzahl hochinteressanter Projekte im Onkologie-Bereich. Im weiteren Jahresverlauf würden hier wichtige Daten erwartet. Hier dürfe man gespannt sein. Könnten diese überzeugen, dürfte die BioNTech-Aktie deutlich höher notieren. Mit Spannung würden zudem die Geschäftszahlen 2021 erwartet, die am 30. März erwartet würden.DER AKTIONÄR bleibe langfristig zuversichtlich für die BioNTech-Aktie. Kurzfristig ist aus charttechnischer Sicht nun wichtig, dass das Januartief verteidigt werden kann, so Marion Schlegel. (Analyse vom 04.03.2022)