Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der prominente US-Immunologe Anthony Fauci rechne spätestens Anfang kommenden Jahres mit Coronavirus-Impfungen für Kinder aller Altersstufen. BioNTech und Pfizer hätten für ihren Impfstoff vor Kurzem einen Antrag auf die Erweiterung der bestehenden Notfallzulassung für den Impfstoff bei Jugendlichen ab 12 Jahren bei der Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) eingereicht. Ähnliche Anträge sollten weltweit auch bei anderen Zulassungsbehörden eingereicht werden, habe es damals weiter geheißen. Bislang sei der Einsatz des Impfstoffs in den USA erst ab 16 Jahren zugelassen.Eine klinische Studie in der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren habe eine Wirksamkeit von 100 Prozent gezeigt, habe es unter Berufung auf Ende März veröffentlichte Ergebnisse geheißen. Die Impfung sei gut vertragen worden. Die Nebenwirkungen hätten jenen in der Altersgruppe von 16 bis 25 Jahren entsprochen, hätten die Unternehmen erklärt.Die BioNTech-Aktie sei derzeit kaum zu bremsen. Anleger, die seit der Erstempfehlung des "Aktionärs" beim Papier an Bord seien, könnten sich mittlerweile über einen Kursgewinn von 976% freuen. Das Anlegermagazin empfehle insbesondere langfristig orientierten Anlegern, Gewinne weiter laufen zu lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.