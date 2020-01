Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Erst im Oktober vergangenen Jahres sei die Aktie des in Mainz beheimateten Biotech-Unternehmens BioNTech an die Börse gegangen. Seitdem kenne das Papier kein Halten mehr. 2019 habe das Papier von Rekordhoch zu Rekordhoch geeilt. Und auch 2020 gehe die Rally weiter. Am Donnerstag sei die Aktie mit einem Plus von mehr als 13 Prozent aus dem US-Handel gegangen. In Frankfurt habe das Papier am heutigen schwachen Handelstag ein neues Allzeithoch bei 34,10 Euro markiert. Dabei habe die Aktie von guten News profitiert.BioNTech habe präklinische Daten für seinen neuartigen CAR-T-Zelltherapieansatz in soliden Tumoren im Fachmagazin Science veröffentlicht. In dem Ansatz werde ein CAR-T-Zell-amplifizierender RNA-Impfstoff, kurz CARVac, eingesetzt. Die Publikation mit dem Titel "An RNA vaccine drives expansion and efficacy of claudin-CAR-T cells against solid tumors" liefere präklinische Proof-of-Concept-Daten für BioNTechs ersten CAR-T-Produktkandidaten BNT211, so BioNTech in einer Mitteilung. Zudem werde CARVac als ein breit anwendbarer RNA-Impfstoffansatz zur Verbesserung der therapeutischen Wirksamkeit von CAR-T-Zelltherapien vorgestellt.Obwohl die CAR-T-Zelltherapie eine signifikante klinische Wirksamkeit bei Blutkrebs gezeigt habe, stehe sie bei soliden Tumoren immer noch vor großen Herausforderungen. Dazu würden die begrenzte Anzahl an bisher identifizierten krebsspezifischen Targets in soliden Tumoren, eine ineffiziente Infiltration von CAR-T-Zellen in diese Tumore und ihre unzureichende Lebensdauer gehören. BioNTech wolle diese Hürden durch den Angriff auf das tumorspezifische Antigen CLDN6, das in mehreren soliden Tumoren exprimiert werde, und der Kombination mit einem RNA-Impfstoff, der die Amplifikation und Lebensdauer sowie die Wirksamkeit von CAR-T-Zellen in vivo fördere, überwinden.In der veröffentlichten Studie sei eine CLDN6-CAR-T-Therapie der zweiten Generation mit einer 4-1BB kostimulatorischen Domäne (BNT211) sowohl in vitro in Tumorzelllinien als auch in vivo in Mäusen mit humanen Ovarialkarzinom-Transplantaten untersucht worden."Der Aktionär" habe die Aktie von BioNTech kurz nach dem Börsengang im Herbst bei 11,70 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem habe sich das Papier fast verdreifachen können: Das Kursplus betrage seitdem 191 Prozent.Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt langfristig weiterhin optimistisch, auch wenn nach dem steilen Anstieg eine etwas längere Verschnaufpause durchaus nicht ungewöhnlich wäre. (Analyse vom 03.01.2020)