Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

16,28 EUR -3,55% (24.06.2020, 16:50)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert eine hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsbereichen: Engineering & Maintenance sowie Technologies. Bilfinger ist speziell in Europa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 34.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 Umsatzerlöse von 4,327 Mrd. Euro. (24.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von eToro:Die Coronavirus-Pandemie hat den Industriedienstleister Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) im ersten Quartal 2020 erheblich belastet, so Dennis Austinat, Deutschlandchef der Social-Trading-Plattform eToro.Dennoch sei Vorstandsvorsitzender Tom Blades zuversichtlich die Krise zu meistern und sehe vielversprechendes Wachstumspotenzial, wie er auf der heutigen virtuellen Hauptversammlung erläutert habe.Im vergangenen Jahr habe Bilfinger seine Finanzziele und ein organisches Umsatzwachstum von 6 Prozent erreicht. Doch in diesem Jahr sei das Umfeld durch die Corona-Krise schwieriger geworden. Das Auftaktquartal 2020 sei zusätzlich durch den Ölpreisverfall belastet worden. Bilfinger rechne daher in diesem Jahr nun mit einem Umsatzrückgang von 20 Prozent und einem operativen Ergebnis unter dem Vorjahresniveau, das aber noch positiv bleiben solle.Langfristig gehe Blades weiter von ansprechenden Wachstumssteigerungen aus: Nach der unternehmenseigenen Strategie 2020+ solle der Umsatz bis 2024 auf über 5 Mrd. Euro gesteigert werden. Außerdem solle das Ziel erreicht werden, bis 2024 einen freien Cashflow von über 200 Millionen Euro zu erzielen.Börsenplätze Bilfinger-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:16,35 EUR -2,68% (24.06.2020, 16:35)