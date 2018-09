ISIN Bilfinger-Aktie:

Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 36.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse von 4,044 Mrd. EUR. (19.09.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) charttechnisch unter die Lupe.

Sei das die Gleichung, welche die charttechnische Ausgangslage der Bilfinger-Aktie aktuell am treffendsten beschreibe? Die Analysten würden ja denken, denn die Atempause der letzten Wochen bestätige - dank eines lehrbuchmäßigen Rücksetzers an die Nackenlinie (akt. bei 40,16 EUR) der großen, inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation der letzten Jahre - die inzwischen vollzogene Trendwende. Gleichzeitig trage der Korrekturimpuls im übergeordneten Kontext die Züge einer klassischen Korrekturflagge. Auf der Indikatorenseite möchten die Analysten als drittes Positivargument das als "golden cross" bekannte Schnittmuster zwischen den Glättungslinien der letzten 50 und 200 Perioden (akt. bei 39,17/38,44 EUR) hervorheben. In dieser Gemengelage diene ein Spurt über den kurzfristigen Korrekturtrend seit Juni (akt. bei 43,38 EUR) als wichtiger Katalysator für einen neuen Aufwärtsimpuls in Richtung des bisherigen Jahreshochs bei 46,82 EUR. Perspektivisch dürfte die Aktie im Erfolgsfall sogar die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei gut 50 EUR ins Visier nehmen. Als Absicherung auf der Unterseite sei indes die Kumulationszone bei rund 40 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.09.2018)