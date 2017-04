ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 37.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erbringt eine jährliche Leistung von etwa 4 Mrd. EUR. (26.04.2017/ac/a/d)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von Analyst Gregor Kuglitsch von der UBS:Gregor Kuglitsch, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Baudienstleisters Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) und erhöht das Kursziel von 32 auf 34 Euro.Der Mannheimer Konzern habe sich ambitionierte Ziele für 2020 gesetzt, die jedoch größtenteils bereits im Aktienkurs eingepreist seien, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Kuglitsch habe seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2018 bis 2020 nach oben revidiert. Der Umsatzausblick erscheine allerdings ambitioniert.Gregor Kuglitsch, Analyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "sell"-Votum für die Bilfinger-Aktie bestätigt und das Kursziel von 32 auf 34 Euro angehoben. (Analyse vom 26.04.2017)Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:40,41 EUR +2,34% (26.04.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:39,80 EUR +0,87% (26.04.2017, 19:08)