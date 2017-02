Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

Die Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein Bau- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Mannheim. Das Unternehmen verbindet zwei Wesenszüge, die sich gegenseitig auf besondere Weise ergänzen: Ingenieurkompetenz und Servicementalität. Für Industrieunternehmen, Energiewirtschaft und die Nutzer von Immobilien oder Infrastruktur setzt Bilfinger mit seinen Leistungen in vielen Ländern der Welt Maßstäbe. Hoher Qualitätsanspruch, technologische Kompetenz und langjährige Erfahrung sind dabei das Fundament des Konzernerfolgs. (08.02.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktie: Größere Konsolidierungsbewegung möglich - ChartanalyseInnerhalb des seit Ende August bestehenden Aufwärtstrendkanals vollzog Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) einen außerordentlich sauberen Kursanstieg bis in den favorisierten Bereich von rund 40,00 Euro und prallte von diesem Niveau wieder zur Unterseite ab, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Kein Wunder, in diesem Bereich verlaufe zusätzlich auch eine langfristige Abwärtstrendlinie, die nicht ohne weiteres habe überwunden werden können. Zu Beginn dieser Handelswoche seien die Kursnotierungen nach einem mehrtägigen Kampf um den Aufwärtstrend schließlich weiter abgerutscht und hätten somit einen Trendbruch etabliert. Zwar stabilisiere zeitweise der gleitende Durchschnitt EMA 50 die Kursnotierungen des Wertpapiers, aber eine gesunde Korrektur erstrecke sich mindestens bis zum 61,8% Fibonacci-Retracement.Da noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ein weiterer Abverkauf der Bilfinger-Aktie abgeleitet werden könne, werde eine Fortsetzung der in dieser Woche gestarteten Abwärtsbewegung erst unterhalb des gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 37,17 Euro favorisiert. Dann könne es ziemlich rasch über das Niveau von 36,00 Euro bis hin zum 61,8% Fibonacci-Retracement bei 34,31 Euro abwärts gehen und erlaube es entsprechende Short-Positionen aufzubauen.Börsenplätze Bilfinger-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:36,955 EUR -1,04% (08.02.2017, 11:04)