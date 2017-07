ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 37.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erbringt eine jährliche Leistung von etwa 4 Mrd. (03.07.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktie: Durststrecke bald beendet? ChartanalyseDer Blick beim Wertpapier des Industriekonzerns Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) richtet sich auf den mittelfristigen Verlauf und lässt so einige interessante Rückschlüsse zu - denn seit Mai 2015 komplettiert sich zunehmend eine bullische Formation und könnte bald die Durststrecke der letzten Jahre beenden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Noch Mitte 2014 hätten die Kursnotierungen der Bilfinger-Aktie im Bereich von 93,00 Euro tendiert und dadurch aber auch die finalen Hochs markiert, bevor die Aktie anschließend deutlich unter Druck gekommen sei und nahezu an die Tiefs aus 2009 bis Sommer 2016 zurückgesetzt habe. Um 25,05 Euro seien schließlich eine nachhaltige Stabilisierung, sowie ein erster Aufwärtsschub auf 40,71 Euro in der ersten Jahreshälfte 2017 gelungen. Damit lasse sich seit grob Mai 2015 eine volatile Stabilisierungsphase im Wertpapier erkennen, die zudem aber auch eine potenzielle Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation zulasse. Der Wochenchart zeigt nämlich ein nahezu ausgereiftes Chartbild und fast fertige rechte Schulter dieser Formation, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 03.07.2017)Börsenplätze Bilfinger-Aktie:35,07 EUR +2,24% (03.07.2017, 12:12)Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:35,124 EUR +2,43% (03.07.2017, 12:18)