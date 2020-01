Xetra-Aktienkurs Bijou Brigitte-Aktie:

Kurzprofil Bijou Brigitte modische Accessoires AG:



Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ, Nasdaq OTC-Symbol: BIJBF) ist ein Anbieter von Modeschmuck und Accessoires. Entsprechend dem Saisonwechsel in der Damenoberbekleidung entwickelt die Gesellschaft jährlich zwei Schmuckkollektionen. Zu dem Sortiment gehören Modeschmuck und hochwertiger Exklusivschmuck wie Ketten, Ohrringe, Ringe, Körperschmuck, Kinderschmuck, Edelstein- und Bernsteinkollektionen, sowie Uhren, Sonnenbrillen, Schals, Taschen und Tücher. Die Gesellschaft hält weltweite Tochtergesellschaften unter anderem in China, Polen, Tschechien, USA, Litauen, Bulgarien, Norwegen und der Schweiz. (13.01.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Bijou Brigitte-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Das ging schneller als erwartet: Pünktlich zu Weihnachten, am 23.12.2019, kletterte die im September 2019 bei 39 Euro vorgestellte Aktie der Bijou Brigitte AG (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ, Nasdaq OTC-Symbol: BIJBF) auf das von uns ausgegebene Kursziel von 50 Euro, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Die operative Geschäftsentwicklung lasse jedoch auf noch höhere Kurse hoffen. Am 09.10.2019 habe der Vorstand die Jahresprognose nach oben korrigiert. Erwartet worden seien jetzt ein 2019er-Umsatz zwischen 325 und 333 Mio. Euro sowie ein Konzernergebnis vor Ertragssteuern zwischen 25 und 32 Mio. Euro. Die Halbwertzeit dieser Prognose sei jedoch kurz gewesen, bereits am 23.12.2019 sei der nächste Streich gefolgt: "Auf Basis des bisherigen erfolgreichen Verlaufs des vierten Quartals sowie des angelaufenen Weihnachtsgeschäfts erwartet der Vorstand, dass der Bijou-Brigitte-Konzern im Geschäftsjahr 2019 die prognostizierte Umsatzspanne leicht übertreffen wird. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass sich das Ergebnis entsprechend entwickelt und ebenfalls über der prognostizieren Spanne liegen wird", habe das Unternehmen vermelden lassen.Es laufe also rund bei Bijou Brigitte. Die von den Experten erwartete Dividendenzahlung von 3 Euro je Aktie dürfte gesichert sein. Damit käme das Papier trotz des jüngsten Kursanstiegs immer noch auf eine Dividendenrendite von 6%. Schon aus diesem Grund, aber auch wegen der ansprechenden Geschäftsentwicklung sollten bereits engagierte Anleger die BijouBrigitte-Aktie weiter halten.Wir heben das mittelfristige Kursziel auf 60 Euro an, das Stop-Loss-Limit sollte auf 40 Euro nachgezogen werden, so die Redaktion der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 01/2020)Börsenplätze Bijou Brigitte-Aktie: