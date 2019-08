Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (12.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Das Vegan-Unternehmen mache mal wieder Schlagzeilen - aber dieses Mal keine positiven. Beyond Meat habe den Markteintritt in Japan verschoben. Der Grund: Das Unternehmen wolle sich mehr auf den amerikanischen Markt konzentrieren.Beyond Meat-Partner und Minderheitsaktionär Mitsui habe sich bereits auf den Eintritt in den japanischen Markt eingestellt. Doch dann habe es sich das Beyond Meat-Management offenbar anders überlegt. Mitsui habe nun bekannt gegeben, dass das gemeinsame Projekt auf Eis liege.Beyond Meat dürfte große Probleme haben, mit der Marketing- und Vertriebspower der Konkurrenten mitzuhalten. Deswegen sei die internationale Expansion so wichtig für das noch junge Unternehmen. Im Aktienkurs seien keine nennenswerten Risiken eingepreist, das Rückschlagspotenzial sei deshalb groß.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: