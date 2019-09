Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Die Zeit der Fake-Fleisch-Hysterie sei vorbei. Die Beyond Meat-Aktie hänge seit Wochen im Seitwärtstrend fest. An dem US-Titel würden sich nach wie vor die Geister scheiden, sowohl auf Analysten- als auch auf Anlegerseite. Nun sorge Exane BNP Paribas mit einem besonders tiefen Kursziel für Beyond Meat für Aufsehen. Analyst Mikheil Omanadze halte die Aktie immer noch für völlig überteuert, auch wenn sie bei 239 USD bereits 42% verloren habe. Er sehe den fairen Wert des Herstellers von veganem Fleischersatz bei 70 USD, also 50% tiefer als aktuell. Seine Einschätzung: "Underperformer".Omanadze habe völlig Recht, wenn er auf die niedrigen Eintrittsbarrieren und den großen Konkurrenzkampf in dem Milliardenmarkt Fake-Fleisch als Problem hinweise. "Der Aktionär" halte Beyond Meat für ein spannendes Unternehmen, das eine Revolution losgetreten habe. Die Bewertung (KUV von 2020: 20!) sei aber viel zu hoch, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: