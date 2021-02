Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

124,30 EUR +1,09% (24.02.2021, 17:54)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

149,935 USD +0,34% (24.02.2021, 17:39)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (24.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Die Beyond Meat-Aktie habe im vergangenen Börsenjahr um knapp 70% zugelegt. Anfang des Jahres sei ein steiler Kursanstieg gefolgt, der mittlerweile fast wieder abverkauft worden sei. Wie es zukünftig weitergehe, werde u.a. von den vorgelegten Quartalszahlen abhängen. Diese würden am Donnerstag nach Börsenschluss veröffentlicht.Der Markt für vegane Fleischersatzprodukte sei wachstumsstark und verspreche hohe Gewinne. Anleger sollten aber beachten, dass Beyond Meat an der Börse mittlerweile knapp 10 Mrd. USD auf die Waage bringe. Das KUV betrage 14. Vor den Quartalszahlen am Donnerstag dränge sich kein Einstieg auf, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.02.2021)Hinweis auf Interessenkonflikt: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: