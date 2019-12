Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.So schnell könne man an der Börse vom gefeierten Shooting-Star zum Unternehmen werden, dessen Aktie keiner mehr haben wolle. Beyond Meat, Hersteller von veganem Fleischersatz, habe seit dem Hoch im Sommer bei 240 Dollar 70 Prozent an Börsenwert verloren. Die Hoffnung von zuletzt auf eine Bodenbildung sei unbegründet gewesen.Für Beyond Meat-Aktionäre komme es weiterhin knüppeldick. Der immer härter werdende Wettbewerb, das Ende der Lock-up-Periode für die Altaktionäre und jetzt dränge auch noch Erzrivale Impossible Foods an die Börse. Die Anleger hätten damit noch mehr Auswahl.Laut "Reuters" könnte ein IPO bereits im kommenden Jahr erfolgen. Von Impossible Foods habe es kein Statement gegeben.Wie "Reuters" berichte, wolle Impossible Foods in einer neuen Finanzierungsrunde zwischen 300 und 400 Millionen Dollar einsammeln. Klappe die Kapitalrunde, käme Impossible Foods auf eine Bewertung von drei bis fünf Milliarden Dollar.Die Chancen für einen zeitnahen nachhaltigen Turnaround stehen daher nicht besonders gut, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link