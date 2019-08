Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

153,72 EUR -3,14% (02.08.2019, 10:48)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

176,04 USD (01.08.2019)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (02.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Vegan sei der nächste Megatrend, bei dem alle dabei sein möchten. Nach dem Erfolg der beiden "Beyond Meat Burger"-Aktionen habe der Discounter Lidl den "Next Level Burger" unter der Eigenmarke "Next Level Meat" entwickelt. An noch mehr neue Konkurrenten würden sich Beyond Meat und die Aktionäre gewöhnen müssen.Die veganen Lidl-Burgerpatties bestünden unter anderem aus Gemüse, Erbsen-, Soja- und Weizeneiweiß sowie Rote-Beete-Saft, habe der Discounter (Jahresumsatz: 81 Milliarden Euro) bekannt gegeben. Verkauft werde der "Next Level Burger" seit Donnerstag in allen 3.200 Lidl-Filialen. Das Produkt sei auf Dauer erhältlich zu einem Preis von 2,99 Euro.Damit starte Lidl einen massiven Angriff gegen das Kultunternehmen Beyond Meat, nachdem der Discounter zweimal die Patties der Amerikaner kurzfristig im Angebot gehabt habe. Damals seien die Produkte blitzartig ausverkauft worden. Der Preis: 4,99 Euro.Die Konkurrenz für Beyond Meat nehme stetig zu - durch Discounter, andere coole Start-ups wie Impossible Foods und große Lebensmittel-Konzerne. Einen harten Preiskampf werde sich Beyond Meat kaum leisten können. Im Aktienkurs stecke jede Menge Hoffnung, Risiken würden von den Anlegern nahezu komplett ausgeblendet.Trotzdem ist es weiterhin sehr gut möglich, dass Anleger, die nicht investiert sind, nach dem Crash schon mit den Hufen scharren und auf die nächste Welle nach oben warten, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link