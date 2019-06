Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (20.06.2019/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) hat Anfang Mai ein fulminantes Börsendebüt gegeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Insgesamt habe der Fleischersatz-Hersteller 9,63 Mio. Aktien ausgegeben und damit 241 Mio. US-Dollar eingenommen. Eigentlich sei nur ein Emissionserlös von 184 Mio. US-Dollar geplant gewesen. Sie die Aktie mit 25 US-Dollar schon deutlich über der ursprünglichen Preisspanne (19 bis 21 US-Dollar) ausgegeben worden, sei der Titel mit 46 US-Dollar in den Handel gestartet. Danach sei es munter weiter nach oben gegangen. Den Vogel habe der Titel am Mittwoch mit dem kurzzeitigen Sprung über 200 US-Dollar abgeschossen - ein Plus von rund 700 Prozent verglichen mit dem Emissionspreis.Experten würden die Kursexplosion auf die Eindeckung von Leerverkäufen nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zurückführen. Die Daten seien in der Tat eindrucksvoll ausgefallen: Im ersten Quartal sei der Umsatz um 215 Prozent auf 40,2 Mio. US-Dollar gestiegen. Der Verlust habe zwar von 5,7 Mio. auf 6,6 Mio. US-Dollar zugenommen, dennoch sei der Aktienkurs innerhalb von nur zwei Handelstagen um mehr als 85 Prozent nach oben geschnellt. Zwar hätten nach dem Sprung über 200 US-Dollar Gewinnmitnahmen eingesetzt - aktuell stehe der Titel bei knapp 170 US-Dollar -, doch selbst nach dem Rücksetzer sei der Titel noch reichlich teuer: Einem Börsenwert von 10,2 Mrd. US-Dollar stehe ein für 2019 geplanter Umsatz von 205 Mio. US-Dollar gegenüber. 2020 sollten es rund 500 Mio. US-Dollar sein.Zwar seien die Wachstumsraten beeindruckend. Dennoch sei in der aktuellen Bewertung eine große Portion Phantasie vorhanden. Doch wie andere Beispiele von gehypten Aktien zeigen würden, dürften sich die Gemüter bald wieder beruhigen - und die Aktie sich der fairen Bewertung annähern, die wohl klar unter 100 US-Dollar liege. Darauf könnten Anleger mit einem Put setzen. (ZertifikateJournal vom 19.06.2019)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: