Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (05.12.2019/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat: Der Jahresendrally-Profiteur - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Beyond Meat-Aktie (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Die Jahresendrally sei kein Mythos, sondern lasse sich auf verschiedenen Ebenen bei der Aktienallokation nachweisen. Vor allem in Jahren, in denen die Performance von Januar bis November sehr gut gewesen sei, seien die Aktienmärkte auch im Dezember noch weiter angestiegen. Diesen Zusammenhang habe Fondsmanager Sven Lehmann von HQ Trust bei der Berechnung der Daten für den amerikanischen S&P 500 für die vergangenen 150 Jahre festgestellt. Ein wichtiger Grund für das Phänomen sei das Window Dressing."Da man am Ende eines Aktienjahres weder bei guter Performance untergewichtet noch bei schlechter Performance übergewichtet sein möchte, verändern manche Manager vor der Erstellung des Jahresberichts kurzerhand ihre Aktienquote entsprechend. Bei einer Stichpunktbetrachtung kann so eine falsche Allokation verschleiert werden", so Lehmann. Der Experte habe den Zusammenhang auch bei Einzelaktien festgestellt. Beim Blick auf den amerikanischen Kurszettel dürfte daher zum Jahresende für viele Fondsmanager an einer Aktie kein Weg vorbei führen: Beyond Meat.Dem Hersteller von Fleischersatzprodukten habe in diesem Jahr ein phänomenales Börsendebüt hingelegt. Gegenüber dem Emissionspreis sei es in der Spitze um rund 850 Prozent nach oben gegangen. Auch aktuell liege die Notiz noch immer fast 200 Prozent über dem Startniveau. Welcher Fondsmanager schmücke sein Portfolio nicht gerne mit einer solchen Aktie? Nach dem Rückgang bis auf unter 75 Dollar habe sich der Kurs stabilisiert. Vom aktuellen Niveau aus könnten locker 20 Prozent bis zum Jahresende drin sein. (Ausgabe 48/2019)