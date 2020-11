Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

109,98 EUR +1,27% (12.11.2020, 11:44)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

127,89 USD +2,30% (11.11.2020)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (12.11.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat: Der Fleischersatzhersteller macht eine schwierige Phase durch - AktienanalyseEine Achterbahnfahrt legte jüngst die Aktie von Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) hin, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Als bekannt geworden sei, dass McDonald’s unter der Marke "McPlant" eigene vegane Burger und Sandwiches entwickle, statt die Produkte von Beyond Meat ins Programm zu nehmen, seien die Papiere des Fleischersatzherstellers abgestürzt. Die Erholung sei prompt gefolgt, als ein Sprecher von Beyond Meat erklärt habe, dass der Konzern mitgeholfen habe, die Fleischersatzprodukte von McDonald’s zu entwickeln.Der nächste - klar größere - Dämpfer habe aber nicht lange auf sich warten lassen: Am 9. November habe Beyond Meat neueste Geschäftszahlen gemeldet. Demnach habe die Gesellschaft im dritten Quartal stark unter der Corona-Krise gelitten und die Erwartungen massiv verfehlt. Unter dem Strich sei ein Verlust von 19,3 Mio. Dollar angefallen. Die Erlöse hätten im Jahresvergleich nur noch um magere 2,7 Prozent auf 94,4 Mio. Dollar zugelegt. Erstmals habe die Corona-Pandemie die Quartalsergebnisse so richtig belastet, habe Vorstandschef Ethan Brown eingeräumt. Klar: Viele Restaurants, die Kunden von Beyond Meat seien, hätten ihre Tore schließen müssen. Im Einzelhandel kämen die Produkte aber immer besser an, hier seien die Erlöse in den USA um 40,5 Prozent geklettert.Am Markt sei jedoch insgesamt mit deutlich besseren Zahlen gerechnet worden, die Aktie sei nachbörslich zunächst um mehr als 25 Prozent eingebrochen. Erst die Meldung, wonach die Fast-Food-Kette Pizza Hut vegane Wurst von Beyond Meat verwenden wolle, habe für etwas Entspannung gesorgt. (Ausgabe 45/2020)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: