Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

118,62 EUR -0,70% (04.06.2020, 12:06)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

134,23 USD -0,71% (03.06.2020, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (04.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat: Mit der China-Expansion könnte der Fleischersatzhersteller in eine neue Dimension vorstoßen - AktienanalyseBeyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) war 2019 die Hype-Aktie schlechthin, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seien die Papiere zu 25 Euro ausgegeben worden, seien die Papiere des Fleischersatzherstellers mit 46 Dollar in den Handel gestartet. Danach sei es munter weiter nach oben gegangen. Den Vogel habe der Titel im Sommer mit dem Sprung auf fast 240 Dollar abgeschossen - ein Plus von knapp 860 Prozent verglichen mit dem Emissionspreis. Es kam, wie es kommen musste: Beyond Meat setzte zu einer Korrektur an, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Wer auf dem Hochpunkt eingestiegen sei, habe in der Spitze Verluste von circa 80 Prozent verkraften müssen. Begleitet worden sei der Sinkflug von Sorgen über zunehmenden Wettbewerb und sinkende Margen. Doch die Zweifler seien eines Besseren belehrt worden.Das Unternehmen habe mit besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen überrascht. Folgerichtig habe sich die Notiz gegenüber dem Tief inzwischen wieder fast verdreifacht. Und das Ende der Fahnenstange dürfte noch nicht erreicht sein. Denn der Titel werde von der startenden Expansion nach China getrieben. Demnach habe Yum China - der landesweit größte Restaurantbetreiber und alleinige Lizenznehmer von Pizza Hut, Taco Bell und Kentucky Fried Chicken - den "Beyond Burger" am 3. Juni in einigen seiner Läden eingeführt. Würden die Tests erfolgreich verlaufen, sei ein landesweiter Rollout denkbar, mit entsprechend großem Potenzial für Beyond Meat. Schließlich betreibe Yum China insgesamt mehr als 9.000 Geschäfte.Mit Starbucks hatte Beyond Meat bereits vor einigen Monaten einen Deal geschlossen: Kunden in China können zu ihrem Kaffee auch Gerichte mit den veganen Fleischalternativen von Beyond Meat bestellen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 22/2020)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: