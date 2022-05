Auch wenn der systemische Aspekt von den Zentralbanken anerkannt werde, sei das Klimarisiko (das die Energiewende einschließe) nicht das einzige Risiko, das in einer Investmentstrategie berücksichtigt werden müsse. Die herkömmlichen wirtschaftlichen und finanziellen Risiken würden bestehen bleiben. Die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Anlageformen zu diversifizieren, sei dringender geworden, gerade in einem von Deglobalisierung geprägten geopolitischen Umfeld.



Die Ukraine-Krise und die daraus resultierende Inflationsspirale hätten Auswirkungen auf den Immobiliensektor. Dabei werde das Ausmaß der Folgen von der Qualität und dem Management der Vermögenswerte und der Solvabilität der Mieter abhängen. A priori sollten Vermögenswerte mit inflationsindexierten Renditen, wie z.B. Büroimmobilien, gut abschneiden. Selbst in Zeiten der Stagflation, wenn schwaches Wachstum die Leerstände belaste, hätten Immobilien in der Vergangenheit positive Realrenditen erzielt. Tatsächlich sei das Gewicht der Inflationsindexierung größer als die durch den Druck auf die Zinssätze verursachte Bremswirkung, insbesondere in einem Szenario, in dem stark negative Realzinsen beibehalten würden.



Mit der Inflation könnte jedoch die Frage der Zahlungsfähigkeit der Mieter auftauchen, da sich die Weitergabe der durch den Indexierungsmechanismus vorgeschriebenen Mieterhöhungen als schwierig erweisen könnte. Am besten positioniert seien sogenannte Core-Assets, die gut gelegen seien und von Mietern profitieren würden, die in der Lage seien, den Kostendruck auf ihre Verkaufspreise umzulegen.



Auf Vermieterseite würden energieintensive Anlagen stärker benachteiligt werden als neuere Portfolios, die unter Berücksichtigung der Energieeffizienz verwaltet würden. Die Analyse der Wachstums-, Inflations- und Zinsenentwicklung sei wichtiger denn je und auch die Entwicklung der nachhaltigen Eigenschaften von Vermögenswerten rechtfertige die Performance des Immobilienmarktes zunehmend. So entstehe ein neues Modell der Immobilienbewertung, das weit entfernt sei vom herkömmlichen Modell der Risikoprämie gegenüber "risikolosen" langen festen Zinssätzen, und das nun neben dem Indexierungsmechanismus auch ein "Green Premium" enthalte.



Auf der Suche nach Rendite sei vor diesem Hintergrund eine Rotation der Vermögenswerte erforderlich: Nicht mehr der Rückgang der Zinssätze treibe die Performance an, sondern ein starkes und vorhersehbares Wachstumspotenzial mit realer Rendite. In dieser Hinsicht seien Vermögenswerte, deren Renditen direkt an die Inflation gekoppelt seien, wie z.B. variabel verzinsliche Anleihen (genau wie Immobilien), gut positioniert, ebenso wie Vermögenswerte, die empfindlich auf steigende Zinsen reagieren würden, wie z.B. der Bankensektor mit nachrangigen Schuldtiteln. Auf der Aktienseite dürften die Sektoren Technologie, Bauwesen und Verkehr sowie ganz allgemein alle Unternehmen, die Lösungen zur Bekämpfung der bestehenden Ungleichgewichte und der globalen Erwärmung entwickeln würden, ebenfalls von diesem Umfeld profitieren.



Lange bevor die globale Erwärmung ins öffentliche Bewusstsein gerückt sei, habe die Zusammenstellung eines attraktiven Anlageportfolios die Kombination der Eigenschaften von Sachwerten wie Immobilien, Finanzwerten wie Anleihen und langfristigen Wachstumstreibern wie Aktien erfordert. Diese drei Anlageklassen würden sich in Bezug auf die Renditen und die damit verbundenen Risiken ergänzen, was die Zusammensetzung der Renditen zwischen Ertrag und Kapitalzuwachs und ihre Reaktionen auf wirtschaftliche, monetäre und demografische Fundamentaldaten betreffe.



Die anlageübergreifende Portfoliokonstruktion werde mit dem Aufkommen des Klimarisikos, das den Energiemix berücksichtige, strategisch noch wichtiger. Bei La Française sei man davon überzeugt, dass die vielen möglichen Szenarien des Klimawandels und ihre Folgen für die Wirtschaft und die Märkte eine integrierte Strategie für den "Klimawandel" erfordern würden, die sich auf Immobilien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Aktien erstrecke; eine Strategie, die unabhängig von der Anlageklasse dieselbe Anlagephilosophie verfolge, dieselben Analyseinstrumente verwende und dieselbe Berücksichtigung des Klimawandels widerspiegele. Diese Krise bestätigt (einmal mehr) unser Multi-Asset-Geschäftsmodell, das auch Immobilien umfasst, und unterstützt unsere strategische Positionierung im Bereich der Sachwerte und der Energiewende, so Patrick Rivière, Executive Chairman von La Française Group. (18.05.2022/ac/a/m)







