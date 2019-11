Börsenplätze Bertrandt-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:

49,60 EUR +5,64% (05.11.2019, 14:53)



Tradegate-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:

49,80 EUR +5,62% (05.11.2019, 15:12)



ISIN Bertrandt-Aktie:

DE0005232805



WKN Bertrandt-Aktie:

523280



Ticker-Symbol Bertrandt-Aktie:

BDT



Kurzprofil Bertrandt AG:



Der Bertrandt-Konzern (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Energie, Medizintechnik und Elektroindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen rund 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 50 Standorten für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung. Zu den Hauptkunden zählen die großen Hersteller sowie zahlreiche Systemlieferanten. (05.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bertrandt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Auto-Entwicklungsdienstleisters Bertrandt (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) unter die Lupe.Automobilbauer und -zuliefer würden zuletzt richtig gut laufen. Die Hoffnung auf einen "Phase-1-Deal" im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit sowie die Aussicht auf eine Vermeidung von Strafzöllen würden die Anleger bei den "gefallenen Engeln" zugreifen lassen. Heute beflügele Schaeffler, das seine Prognosen bestätigt habe, die Branche. Die Bertrandt-Aktie nehme die Steilvorlage auf.Der Entwicklungsdienstleister sei wie so viele Automobilzulieferer in den letzten Monaten massiv unter die Räder gekommen. Seit ein paar Wochen wachse aber die Hoffnung, dass der Abwärtstrend gestoppt werden könne. Am Vortag habe US-Handelsminister Ross durchblicken lassen, dass Strafzölle auf Autoimporte aus Europa und Asien vermeidbar seien. Es habe gute Gespräche mit den Regierungen und einzelnen Unternehmen gegeben. Die US-Regierung habe Europa und Japan wegen einer angeblichen Bedrohung der nationalen Sicherheit durch hohe Autoimporte mit der Verhängung von Strafzöllen gedroht. Das würde den Handelskonflikt mit der EU eskalieren lassen und v.a. die deutschen Autohersteller und -zulieferer schwer treffen.Nach LEONI und Schaeffler könnte Bertrandt eine Erholungsrally starten. Kurzfristig seien sogar Kurse von 60 Euro möglich, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2019) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link