Börsenplätze Bertrandt-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:

86,00 EUR +1,63% (28.03.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:

86,099 EUR +2,13% (28.03.2017, 20:26)



ISIN Bertrandt-Aktie:

DE0005232805



WKN Bertrandt-Aktie:

523280



Ticker-Symbol Bertrandt-Aktie:

BDT



Kurzprofil Bertrandt AG:



Der Bertrandt-Konzern (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 47 Standorten für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung. Zu den Hauptkunden zählen die großen Hersteller sowie zahlreiche Systemlieferanten. (28.03.2017/ac/a/nw)







Ehningen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer WorldQuant, LLC baut Shortposition in Bertrandt-Aktien auf:Die Leerverkäufer von WorldQuant, LLC starten eine Short-Attacke auf die Aktien der Bertrandt AG (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT).Die Finanzprofis von WorldQuant, LLC mit Sitz in Greenwich, Connecticut, USA, haben am 24.03.2017 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,50% der Bertrandt AG-Aktien eröffnet.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Bertrandt AG:0,70% BlackRock Investment Management (UK) Limited (21.02.2017)0,50% WorldQuant, LLC (24.03.2017)0,48% Macquarie Funds Management Hong Kong Limited (21.09.2016)Insgesamt halten die Leerverkäufer der Hedgefonds damit derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 2,83% der Bertrandt-Aktien.