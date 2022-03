Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (17.03.2022/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Im Zuge der Turbulenzen scheint die Investmentgesellschaft vom US-Staranleger Warren Buffett von Anlegern als "sicherer Hafen" entdeckt worden zu sein: Die Anteile von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) notieren auf einem Rekordhoch - wobei dabei natürlich auch starke Geschäftszahlen geholfen haben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise habe die Investmentgesellschaft zum Jahresende glänzend verdient. Im Schlussquartal 2021 habe Berkshire Hathaway den Betriebsgewinn gegenüber dem Vorjahreswert um 45 Prozent auf 7,3 Mrd. Dollar gesteigert. Das Versicherungsgeschäft sei nach roten Zahlen im Vorjahreszeitraum wieder besser gelaufen. Auch andere Sparten wie die Güterbahngesellschaft BNSF hätten deutlich zugelegt. Das Nettoergebnis sei in den drei Monaten per Ende Dezember um elf Prozent auf 39,6 Mrd. Dollar geklettert. Hier würden allerdings auch stark schwankende unrealisierte Buchgewinne der vielen Aktienbeteiligungen ausgewiesen. Deshalb sei die Aussagekraft mit Blick auf den Geschäftsverlauf begrenzt.Buffett rate davon ab, der Kennzahl viel Aufmerksamkeit zu schenken. Insgesamt würden zu Berkshire Hathaway an die 90 Firmen gehören. Hinzu kämen Aktienpakete an Konzernen wie Apple oder Coca-Cola. Die Barbestände hätten sich vom Rekordwert von 149,2 Mrd. auf 146,7 Mrd. Dollar verringert. Scheinbar tue sich Buffett bei der Suche nach Übernahmezielen weiterhin schwer. Stattdessen nutze der Investor die hohen Reserven schon länger verstärkt für Aktienrückkäufe.Da sich die Anteilscheine in einem blitzsauberen Aufwärtstrend befinden, können risikobereite Anleger auf den fahrenden Zug aufspringen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Berkshire Hathaway-Aktie. (Ausgabe 10/2022)