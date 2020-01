Langfristig orientierte Anleger können mit der Berkshire-B-Aktie ebenfalls auf dieses Szenario setzen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffett und viele Aktionäre seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway würden sich nach großen Übernahmen sehnen. Kapital dafür wäre genug da. Dennoch bleibe der 89-jährige Star-Investor seinen Prinzipien treu und schaue genau hin, ehe er Geld in die Hand nehme.So hätte Buffett laut einem Bericht der "Financial Times" (FT) die Möglichkeit gehabt, den traditionsreichen US-Juwelier Tiffany & Co zu übernehmen. Nachdem der Luxuskonzern LVMH sein Interesse an Tiffany bekundet habe, hätten dessen Berater Centerview und Goldman Sachs vier weitere potenzielle Bieter angesprochen - darunter auch Warren Buffett, hätten Insider der Zeitung gesagt.Der Milliardär habe das Angebot jedoch "höflich abgelehnt", schreibe die FT. Buffett selbst habe bestätigt, dass es ein entsprechendes Gespräch gegeben habe.Die Absage komme durchaus überraschend, denn laut früherer Berater habe Buffett den Juwelier lange als mögliches Übernahmeziel betrachtet. Im Jahr 2009 sei er Tiffany bereits mit Anleihekäufen im Volumen von 250 Millionen Dollar zur Seite gesprungen, nachdem das Unternehmen im Zuge der Finanzkrise in Schieflage geraten sei.Buffett sitze derweil weiterhin auf einem Cash-Berg von zuletzt rund 128 Milliarden Dollar, der im Niedrigzinsumfeld kaum Erträge abwerfe. Das entspreche inzwischen rund einem Viertel der Marktkapitalisierung von Berkshire Hathaway.Am liebsten würde er noch einen oder mehrere Mega-Deals durchziehen, das habe der Starinvestor immer wieder klargestellt. Angesichts der hohen Bewertungen tue er sich jedoch seit Jahren schwer, attraktive Übernahmeziele zu finden.Die Meinung unter den Berkshire-Aktionären dazu sei gespalten: Während die einen den verpassten Chancen nachtrauern würden und endlich neue Investitionen würden sehen wollen, würden die anderen Buffetts Einschätzung teilen, wonach viele Unternehmen inzwischen überbewertet seien.Weitgehende Einigkeit bestehe indes darüber, dass Berkshire beim nächsten größeren Rückschlag an den Aktienmärkten wieder im großen Stil kaufen werde.