Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

185,18 EUR +0,16% (16.09.2020, 15:17)



Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

185,50 EUR +0,13% (16.09.2020, 14:56)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

218,94 USD -0,45% (15.09.2020, 22:10)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (16.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Aus der aktuellen Ausgabe von "maydornsmeinung": 735 Millionen Dollar seien eine Menge Geld - sogar für Warren Buffett und seine Investmentholding Bershire Hathaway. Vor allem dann, wenn dieses Geld in eine Schneeflocke investiert werde. Gemeint sei natürlich das Software-Unternehmen Snowflake, das heute (Mittwoch) frisch an die Börse komme und an dem sich im Rahmen des IPOs auch Berkshire beteiligen werde.Dass Buffett in ein IPO investiere, sei schon äußerst ungewöhnlich, genau genommen habe es das noch nie gegeben. Und dann auch noch ausgerechnet eine Technologiefirma, nicht unbedingt die Kernkompetenz von Berkshire und Buffett. Und nachdem Snowflake im Vorfeld des Börsengangs gleich mehrfach den Ausgabepreis angehoben habe, weise das Unternehmen inzwischen auch eine sehr "sportliche" Bewertung auf.Beim gestern festgelegten Ausgabepreis von 120 Dollar pro Aktie werde Snowflake mit gut 33 Milliarden Dollar bewertet. Das entspreche dem 66-fachen Jahresumsatz von etwa 500 Millionen Dollar im laufenden Geschäftsjahr. Ein KGV habe Snowflake noch nicht, weil man noch tief in den roten Zahlen stecke.Dieser Artikel ist aus dem kostenlosen Newsletter "maydornsmeinung".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie: