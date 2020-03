Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

162,10 EUR -1,51% (16.03.2020, 15:52)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

179,86 USD -8,42% (16.03.2020, 15:52)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (16.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Nun habe sich auch Warren Buffett zur aktuellen Lage an den Börsen geäußert. Und eines werde schnell klar: Das Orakel aus Omaha bleibe auch jetzt seiner Linie treu.Im Hinblick auf das Coronavirus habe Buffett gegenüber Yahoo Finance gesagt: "Nun, es wird schlimm. Ich hatte immer das Gefühl, dass irgendwann eine Pandemie passieren würde." Er habe lange vermutet, dass eine Pandemie den Fortschritt in den USA und weltweit unterbrechen könnte. Aber Buffett sage letztendlich voraus: "Es wird den Fortschritt des Landes oder der Welt nicht aufhalten!"In Bezug auf seine zahlreichen Beteiligungen bei Fluggesellschaften, welche zu den größten Verlierern der Coronakrise zählen würden, habe Buffett völlig unbeeindruckt gesagt: "Ich werde keine Aktien von Fluggesellschaften verkaufen." Buffett halte u.a. die Aktien von American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines und United Airlines.Es stehe außer Frage, dass Warren Buffett in diesen schwierigen Zeiten auf Einkaufstour gehen werde. Schließlich verfüge er immer noch über gewaltige Barreserven von 128 Mrd. Dollar. Ganz nach Buffett sollten auch die Privatanleger dann gierig sein, wenn andere ängstlich seien und sich den Abverkauf zu Nutze machen.DER AKTIONÄR rate die Bodenbildung abzuwarten, um dann bei stark verprügelten Qualitätswerten zuzuschlagen. Denn eines ist jetzt schon sicher: Die großen Vermögen, wie die des Warren Buffett, werden in der Krise gemacht, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link