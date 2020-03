Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

164,48 EUR +0,24% (17.03.2020, 15:07)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

180,03 USD +1,27% (17.03.2020, 15:08)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (17.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die vergangenen Wochen hätten erneut gezeigt, dass es an der Börse nicht immer nur schnurgerade nach oben gehe. Seit Mitte Februar sei der schnellste Ausverkauf aller Zeiten erfolgt. Binnen weniger Wochen der US-Leitindex Dow Jones im Zuge der Coronavirus-Krise mehr als 30% verloren. Diesem rasanten Kurssturz habe sich selbst die Beteiligungsgesellschaft des erfolgreichsten Investors aller Zeiten nicht entziehen können. Mittlerweile notiere die Berkshire Hathaway-Aktie rund 20% unter ihrem Allzeithoch von Ende Februar. Sei die Aktie jetzt ein Kauf oder greife man hier ins fallende Messer?Warren Buffett dürfte auch in dieser Krise zu den großen Profiteuren gehören. Gut möglich, dass das "Orakel aus Omaha" auch diesmal wieder Top-Deals an Land ziehen werde. Auf dem aktuellen Niveau sei die Berkshire Hathaway-Aktie durchaus attraktiv. Wer einen langen Atem und etwas Mut mitbringe, könne somit erste kleine Positionen aufbauen. Mit seinen fast 90 Jahren habe Buffett schon die ein oder andere Krise und Rezession mitgemacht und sei bis dato jedes Mal gestärkt daraus hervorgegangen. Auch diesmal dürfte es nicht anders sein, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie: