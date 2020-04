Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Aus dem Newsletter maydornsmeinung: "Sei gierig wenn andere ängstlich sind", sei einer der bekanntesten Leitsätze von Warren Buffett. Da hätte er eigentlich in den vergangenen Wochen ordentlich einkaufen müssen. Denn ängstlich seien (und sind) die meisten Anleger gewesen. Und Geld habe Buffett auch genug, der Cashbestand von Berkshire Heathaway wachse seit Jahren immer weiter und habe mittlerweile die Rekordsumme von 128 Milliarden Dollar erreicht. Wiederholt habe sich Buffett über die zu hohen Unternehmensbewertungen beklagt und sich mit größeren Käufen sehr zurückgehalten.Aber jetzt sei nicht nur die Angst an den Märkten zurück, auch die Bewertungen der Unternehmen hätten sich verringert, in einigen Branchen sogar drastisch. Aber Buffett warte weiter ab. Er möchte sich "in Sicherheit wissen" und seine Investoren schützen. Sein Partner Charlie Munger sehe sich und Buffett als Schiffskapitäne, die würden versuchen das Schiff (Berkshire Heathaway) durch einen Taifun zu navigieren, um mit einer Menge Liquidität wieder herauszukommen.Das klinge ganz vernünftig, aber diese Strategie weiche natürlich extrem von der Angst-Gier-Philosophie ab. Und sie habe den Nachteil, dass die Kurse, wenn der "Taifun" vorbei sei, schon wieder stark gestiegen sein würden und Buffett dann sicherlich wieder die Bewertungen zu hoch seien. Und spätestens dann würden seine Aktionäre fragen, warum er denn dieses Mal die Krise nicht zum Kauf genutzt habe. Auch wenn Buffett über jeden Zweifel erhaben sei, auch ihn persönlich würde es sicherlich ärgern, eine wirklich gute Kaufchance nicht genutzt zu haben.Warum Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" das alles schreibe? Ganz einfach, weil es hunderten oder sogar tausenden Investoren und Fondsmanagern ähnlich gehe wie Warren Buffett. Sie hätten schon vor der Krise außergewöhnlich viel Cash gehabt - wenn auch sicherlich niemand außer Buffett 128 Milliarden Dollar - und hätten jetzt vermutlich sogar noch mehr. Denn nicht wenige hätten in den zurückliegenden Wochen aus Angst vor weiter fallenden Kursen Aktien verkauft und Liquidität aufgebaut.Aber wer wisse, vielleicht habe ja Warren Buffett doch schon gekauft. Sicher wissen werde man das erst, wenn er seine Transaktionen veröffentlichen müsse, also zum Quartalsende. Berkshire Heathaway werde seinen Abschluss vom ersten Quartal Anfang Mai vorlegen. Aber die Wahrscheinlichkeit sei angesichts der jüngsten Äußerungen eher gering, dass Buffett tatsächlich große Käufe getätigt habe. Würden die vielen anderen Fondsmanager, von denen viele mehr und mehr unter Druck geraten würden, unter Kaufdruck bleiben. Und der wird sich irgendwann in Aktienkäufen entladen und die Kurse steigen lassen, so Alfred Maydorn von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link