Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

199,70 EUR -0,40% (02.12.2019, 15:15)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

220,30 USD -0,09% (29.11.2019, 19:02)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (02.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffett habe mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway satte 128 Mrd. USD Cash für Übernahmen auf der hohen Kante und in der Vorwoche trotzdem wieder den Kürzeren gezogen.Der US-amerikanische IT-Konzern Tech Data stehe zum Verkauf. Hinter einem bislang unbekannten Bieter für das Unternehmen stecke niemand geringeres als Berkshire Hathaway, habe CNBC am Freitag gemeldet. Demnach habe die Buffett-Holding Mitte November 140 USD pro Aktie des Tech-Unternehmens geboten. Bereits wenige Tage später sei Buffett aber von der Private-Equity-Firma Apollo Global Management überboten worden, die aktuell 145 USD pro Tech-Data-Aktie auf den Tisch lege. Auf Grundlage dessen komme der Tech-Konzern auf eine Bewertung von rund 6 Mrd. USD (einschließlich Schulden). Zwar nehme Tech Data noch bis zum 9. Dezember Gebote entgegen. Buffett habe gegenüber CNBC allerdings bereits ausgeschlossen, dass er seine Offerte noch einmal nachbessere.Buffett habe immer wieder deutlich gemacht, dass er am liebsten eine oder mehrere Mega-Übernahmen tätigen würde. Angesichts der "schwindelerregenden Bewertungen für anständige Unternehmen" tue sich der Value-Investor bei der Suche nach geeigneten Zielen aber schwer. Unter diesem Makel leide Mittlerweile auch die Entwicklung der Berkshire Hathaway-Aktie. Der Titel sei eigentlich dafür berühmt, den S&P 500 regelmäßig und deutlich zu übertreffen. In diesem Jahr laufe die Berkshire Hathaway-Aktie dem US-Leitindex klar hinterher. Trotz spürbarer Kursgewinne seit Anfang November drohe auf Jahressicht die schlimmste Underperformance seit dem Jahr 2009.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie: