Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (15.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die weltweiten Börsen würden ihre Korrektur fortsetzen. Der deutsche Leitindex DAX notiere mittlerweile mehr als 18 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch. Auch der marktbreite US-Index S&P 500 befinde sich mit einem Minus von mehr als zehn Prozent in der Korrekturzone. Doch eine Aktie habe sich diesem Trend bisher erfolgreich entziehen können und gestern erneut ein neues Allzeithoch markiert.Die Rede sei von Berkshire Hathaway, der Holding des legendären Investors Warren Buffett. Der neue Höchststand liege seit gestern bei 333,48 Dollar. Grund für die relative Stärke des Titels dürfte die krisenfeste Portfoliozusammensetzung von Buffett sein.Der Investmentguru habe zuletzt den Anteil seiner Ölbeteiligungen massiv aufgestockt, was im Kontext der steigenden Ölpreise ein kluger Schachzug sein dürfte. Auch seine defensiven Dividenden-Titel wie Coca-Cola Kraft Heinz und Verizon dürften sich im Umfeld höherer Zinsen relativ gut behaupten. Zudem dürfte die Versicherungssparte von Berkshire weiterhin für stetige Cashflows sorgen.Ein weiterer Punkt, der für Berkshire spreche, sei sein starkes US-Exposure. Das Unternehmen habe nur wenige Beteiligungen außerhalb von den USA, Buffett sei also wenig bis kaum in Europa, Russland oder China investiert, die besonders stark von der aktuellen geopolitischen Krise betroffen seien. Apple mit einem Anteil von rund 40 Prozent weiterhin ein Klumpen-Risiko. Das Unternehmen werde aktuell von dem erneuten Lockdown in China belastet. Apples wichtiger Zulieferer Foxconn habe seine Verwaltungs- und Produktionsstandorte in Shenzhen auf Anweisung der chinesischen Behörden schließen müssen.Buffett dürfte jedoch die Schwäche der Apple-Aktie nur wenig tangieren. Er sei sehr überzeugt vom iPhone-Hersteller und habe zuletzt CEO Tim Cook in höchsten Tönen gelobt. Sollte das Papier weiter zur Schwäche tendieren, dann könne Buffett jederzeit seine riesigen Barbestände von 146,7 Milliarden zum Nachkauf von Apple einsetzen.Berkshire sei aufgrund seines krisenfesten Portfolios bestens für das aktuelle Marktumfeld positioniert. Daher eile die Aktie derzeit zu Recht von einem Rekordhoch zum nächsten. Buffett könnte damit in diesem Jahr nicht nur den Markt, sondern nahezu alle großen und bekannten Portfoliomanager outperformen.Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Berkshire Hathaway-Aktie. (Analyse vom 15.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: