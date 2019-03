Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (19.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffett sei inzwischen 88 Jahre alt, doch an einen Rückzug von der Spitze seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway denke er deswegen noch nicht - oder halte sich bei dem Thema zumindest öffentlich bedeckt, wenn es in schöner Regelmäßigkeit aufkomme. Dass er Anfang 2018 Greg Abel und Ajit Jain zu stellvertretenden Verwaltungsratschefs ernannt habe, hätten einige Beobachter dann aber doch als Fingerzeig auf eine mögliche Zukunft nach Buffett gewertet.Seitdem würden Jain, der für das Versicherungsgeschäft von Berkshire zuständig sei, und Abel, der die übrigen Bereiche wie die Energie- und Eisenbahn-Sparte überwache, als potenzielle Nachfolger für Buffett gehandelt - möglicherweise auch als Doppelspitze. Erst im letzten Monat habe er den beiden in einem Interview bescheinigt, einen "fantastischen Job" zu machen.Aus Unterlagen der US-Börsenaufsicht SEC sei nun hervorgegangen, wie viel die beiden potenziellen Buffett-Nachfolger 2018 verdient hätten: nämlich jeweils 16 Millionen Dollar Gehalt plus zwei Millionen Dollar Boni. Aktien-Optionen für die beiden Verwaltungsräte habe es demnach allerdings nicht gegeben.Auch Anleger hätten mit der Berkshire-B-Aktie in den vergangenen Jahren gut verdienen können: Seit Erstempfehlung des "Aktionär" sei sie über 300% gestiegen.Investierte Anleger sollten die Gewinne bei der Berkshire Hathaway-Aktie laufen lassen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link