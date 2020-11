Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Ticker-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (30.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Ticker-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffett sei in der Coronakrise vielfach für seine Passivität kritisiert worden, zu wenig im Crash eingekauft zu haben. Der Starinvestor habe sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen lassen, habe weiterhin Cash aufgebaut und sein Portfolio von Altlasten befreit. An der Kursentwicklung der Berkshire Hathaway-Aktie sehe man, dass sich diese Strategie ausgezahlt habe.Die Berkshire Hathaway-Aktie habe in der vergangenen Woche einen neuen Rekordstand bei 234,99 USD markiert und auch heute in der Nähe dieser Marke notiert. Damit hätten die Bullen die wichtigen Widerstandsmarken bei 223,24 und 231,61 USD quasi im Vorbeigehen überwunden.Die Erholungsrally sei auf fundamentale Gründe zurückzuführen. Zum einen besitze Berkshire Hathaway weiterhin eine Rekordsumme von über 140 Mrd. USD Cash und sei zudem mit einem 2021er-KBV von 1,2 auch noch historisch günstig bewertet.Zudem habe Warren Buffett sich von seinen Investments mit einem nachhaltig geschwächten Geschäftsmodell - wie z.B. Flug- und Ölgesellschaften - getrennt. Stattdessen habe er auf eigene Aktien gesetzt. In den drei Monaten bis Ende September habe das Konglomerat nach eigenen Angaben vom Samstag rund 9 Mrd. USD für den Rückkauf eigener Anteilsscheine ausgegeben. Damit sei allein im dritten Quartal mehr für diese Art der Aktienkurspflege aufgewandt worden als je zuvor in einem vollen Kalenderjahr.Für Aufsehen habe zudem Buffetts Zukauf des Softwareanbieters Snowflake gesorgt. Seit seinem Einstieg habe sich der Börsenwert von Snowflake fast verdreifacht. Und auch die neuesten Zukäufe von Berkshire Hathaway könnten sich durchaus sehen lassen. Buffett habe u.a. in vielversprechende Werte wie das Pharma-Unternehmen Bristol-Myers Squibb und den Impfstoff-Entwickler Pfizer sowie den Top-Wert unter den Telekommunikations-Anbietern T-Mobile US investiert."Der Aktionär" bleibe für die Berkshire Hathaway-Aktie weiterhin optimistisch und empfehle investierten Anlegern ihre Gewinne laufen zu lassen. Auch Neueinsteiger könnten zugreifen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link