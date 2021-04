Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (30.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Am morgigen Samstag sei es wieder so weit: Warren Buffett und Charlie Munger würden auf der alljährlichen Hauptversammlung vor die Aktionäre treten und dürften einige interessante Antworten im parat haben. Doch damit nicht genug - denn auch die Quartalszahlen von Berkshire Hathaway würden veröffentlicht.Zwar werde die diesjährige Hauptversammlung von Berkshire nur digital stattfinden, doch nach über einem Jahr Corona-Krise dürften sich Buffett und Munger nicht mehr so zurückhaltend geben, wie noch zu Beginn der Pandemie. Zudem würden die beiden legendären Investoren wohl gutgelaunten Anlegern gegenüberstehen. Denn die Berkshire-B-Aktien hätten erst am Donnerstag ein neues Rekordhoch bei 277,79 Dollar erreicht.Spannende Themengebiete, zu denen Aktionäre Antworten erwarten würden, gebe es einige. So dürfte interessant werden, wie der 138 Milliarden Dollar schwere Cash-Berg eingesetzt werde. Bleibe es bei den gigantischen Aktienrückkäufen, die im vergangenen Jahr eine Höhe von rund 25 Milliarden Dollar erreicht hätten, oder würden mal wieder neue große Zukäufe ins Auge gefasst.Zuletzt sei Berkshire eher durch Verkäufen aufgefallen - insgesamt seien 2020 Anteile im Wert von rund acht Milliarden Dollar verkauft worden. So seien die gesamten Airline-Aktien abgestoßen worden und auch die Papiere von US-Banken stünden nicht mehr im Fokus der Beteiligungsgesellschaft. Zuletzt seien neue Positionen in Chevron ( ISIN US1667641005 WKN 85255) und Verizon veröffentlicht worden, beides attraktive Dividendenzahler.Abschließend würden am Samstag auch die Quartalszahlen von Berkshire veröffentlicht. Analysten würden erwarten, dass der operative Profit rund sechs Prozent steige und der Gewinn je Aktie bei 2,52 Dollar liege.Die B-Aktien von Berkshire würden auf Allzeithoch notieren und insbesondere die größten Positionen würden gut laufen - allen voran die 5,4 Prozent an Apple "Der Aktionär" bleibt weiterhin bullish für die Beteiligungsgesellschaft, denn wer kann ernsthaft Warren Buffett widersprechen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.04.2021)