Unterstützung habe der Aktienmarkt bislang von der deutlich an Fahrt gewinnenden Berichtssaison gefunden, wobei die Unternehmensergebnisse ob der im Vorfeld nach unten geschraubten Erwartungen positiv hätten überraschen können. In der Frage der US-chinesischen Handelsgespräche habe es einstweilen keine Neuigkeiten gegeben, so dass der Markt bzgl. Des erwarteten Phase-1-Deals weiter verhalten zuversichtlich gestimmt bleibe.



Die Märkte Asiens würden sich heute Morgen uneinheitlich präsentieren: Während Japan leicht im Plus notiere, setze die Börse Hongkong ihren gestrigen Rückgang weiter fort.



Der Goldpreis habe gestern wieder leicht anzusteigen vermocht und auch das schwarze Gold (Öl) habe sich von den Verlusten des Vortages erholt. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden eine schwache Eröffnung an den europäischen Handelsplätzen erwarten. (23.10.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die wichtigsten US-Aktienindices im Tagesverlauf ihren Allzeithöchstständen ziemlich nahegekommen waren, konnten die Kurszuwächse gegen Handelsende nicht mehr gehalten werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Offensichtlich sei der Appetit auf riskantere Anlagen wie Aktien begrenzt gewesen, was wohl auch dem nächsten Akt im Brexit-Drama zu verdanken gewesen sei: Am Abend habe eine Abstimmung über ein beschleunigtes Brexit-Verfahren im britischen Unterhaus stattgefunden, welches die Abgeordneten jedoch abgelehnt hätten. Premierminister Johnson habe daraufhin die Beratungen über das Brexit-Gesetz im Parlament ausgesetzt.