Wien (www.aktiencheck.de) - Geschlossene US-Börsen und eine schon zu Ende gehende Berichtssaison sorgen derzeit für eine äußerst dünne Nachrichtenlage auf Unternehmensebene, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Dementsprechend würden etwa Meldungen wie jene über Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) Beachtung finden. Das Schweizer Spezialchemieunternehmen plane nunmehr eine Revidierung der Konzernstrategie, nachdem der Zusammenschluss mit den US-Konkurrenten Huntsman (ISIN: US4470111075, WKN: A0DQGM, Ticker-Symbol: HTR) auf Druck eines Investors nicht zustande gekommen sei.



Heute sollte es ebenfalls sehr ruhig vonstatten gehen, da keine wichtigen Unternehmensmeldungen anstünden. (24.11.2017/ac/a/m)





