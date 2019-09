Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-Börsen schlossen Freitag nach Berichten, die US-Regierung plane den Zugang von chinesischen Firmen zum US-Kapitalmarkt signifikant zu erschweren (bis hin zu De-Listing chinesischer Firmen, die derzeit an US-Börsen gehandelt werden), deutlich schwächer, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Insbesondere große chinesische Konzerne hätten teilweise gut 5% nachgegeben. An Chinas Börsen selbst herrsche heute dagegen Ruhe und die Indices würden praktisch unverändert handeln - immerhin habe das zuständige US-Ministerium betont, es gebe derzeit keine Pläne für solche De-Listings und der Markt hoffe auf die nächste Handelsrunde China/USA am 10. Oktober. Auch der S&P 500 Future habe heute Morgen einen großen Teil des freitäglichen Rückgangs bereits wieder aufgeholt. Und auch für Europa würden die vorbörslichen Indikationen einen praktisch unveränderten Handelsstart erwarten lassen.



Positiv für die Börsenstimmung sei auch der unerwartet starke Anstieg des Caixin Industrie PMI (+1 auf 51,4) gewesen. Den Rest der Woche seien Chinas Börsen dann feiertagsbedingt geschlossen (Nationalfeiertag). Dafür würden die Börsen gespannt die US-Vorlaufindikatoren (heute Chicago PMI, morgen ISM Industrie) auf Zeichen zunehmender Schwäche blicken - derzeit überwiege die Hoffnung. (30.09.2019/ac/a/m)





