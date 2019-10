- Die EU-Ausfuhren von Agrarlebensmitteln nach Kanada (9 Prozent der Gesamtausfuhren der EU) stiegen um 7 Prozent.



Darüber hinaus hoben mehrere Partnerländer nach intensiven Diskussionen in den gemischten Ausschüssen, die mit den verschiedenen Handelsabkommen geschaffen wurden, Handelshindernisse auf‚ sodass mehr EU-Unternehmen die Möglichkeiten, die diese Abkommen bieten, in vollem Umfang nutzen können. So werden etwa dänische und niederländische Landwirte in der Lage sein, Rindfleisch nach Südkorea auszuführen, während Polen und Spanien Geflügelfleisch nach Südafrika exportieren können.



In dem Bericht werden außerdem die Auswirkungen der Kapitel "Handel und nachhaltige Entwicklung" untersucht‚ die Bestandteil aller modernen Handelsabkommen der EU sind. Diese Kapitel zielen darauf ab, mit den Handelspartnern zusammenzuarbeiten, um die internationalen Regeln in den Bereichen Arbeit und Umwelt umzusetzen, wie sie in den multilateralen Umweltübereinkommen oder den Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) verankert sind. Zu den jüngsten Erfolgen im Vorfeld des Inkrafttretens der jeweiligen Abkommen gehört, dass Mexiko und Vietnam das IAO-Übereinkommen Nr. 98 über das Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen ratifiziert haben. Darüber hinaus werden in den Abkommen mit Vietnam, Japan, Singapur, dem Mercosur und Mexiko die Verpflichtungen zur wirksamen Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens bekräftigt.



In den Jahren 2018 und 2019 ergriff die EU im Rahmen ihrer Handelsabkommen auch zahlreiche Durchsetzungsmaßnahmen‚ u. a. in Bezug auf Arbeitsnormen. So beantragte die EU etwa die Einrichtung eines Panels, da Südkorea die IAO-Übereinkommen über Arbeitnehmerrechte, insbesondere die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen, nicht ratifiziert hat.



In dem Bericht wird jedoch auch betont, dass die Bemühungen - gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und Interessenträgern - verstärkt werden müssen, um das Bewusstsein für die Möglichkeiten zu schärfen, die Handelsabkommen bieten, und auch um Durchsetzungsmaßnahmen zu verstärken, sodass die Abkommen die gewünschten Ergebnisse liefern.



Der Bericht wird nun mit dem Europäischen Parlament und den Vertretern der Mitgliedstaaten im Rat erörtert.



Hintergrund



Derzeit verfügt die EU über das größte Handelsnetz der Welt, bestehend aus 41 Handelsabkommen, die 72 Länder abdecken. Zu den Handelsabkommen der EU gehören:



- Abkommen der "ersten Generation" aus der Zeit vor 2006, die den Schwerpunkt auf die Beseitigung von Zöllen legen,



- Abkommen der "zweiten Generation", die sich auf neue Bereiche erstrecken, einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, Dienstleistungen und nachhaltige Entwicklung,



- vertiefte und umfassende Freihandelszonen (Deep and Comprehensive Free Trade Areas, DCFTA), die stärkere wirtschaftliche Beziehungen zwischen der EU und ihren Nachbarländern schaffen, und



- Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA), die sich auf die Entwicklungsbedürfnisse der Regionen in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean konzentrieren. (14.10.2019/ac/a/m)





