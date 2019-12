Dies oder eine erste Einigung zwischen den USA und China im Handelsstreit würde Aktien kurzfristig noch einmal beflügeln. Selbst bei sich deutlich erholenden Konjunkturdaten könnte es danach aber enger werden, denn der Aktienmarkt preise bereits eine merkliche Konjunkturerholung ein. Die Bewertungen seien mittlerweile recht ambitioniert und die Konjunkturerholung dürfte wenig dynamisch ausfallen.



Die politischen Unsicherheiten in Europa könnten mit den Wahlen in Großbritannien am 12. Dezember und der damit verbundenen Entscheidung über den Brexit-Kurs weiter abnehmen. Auf der anderen Seite des Atlantiks werde der weitere Fortgang des "Phase-1"-Deals im Handelsstreit von zentraler Bedeutung sein. Sollte dieser nicht zeitnah beschlossen werden, dürfte am 15. Dezember die nächste Runde der US-Zölle gegenüber China starten. Auf der geldpolitischen Seite tage die US-Zentralbank FED am 11. Dezember und die Europäische Zentralbank EZB am 12. Dezember.



Der Berenberg-Monitor erscheine zweiwöchentlich und gebe mithilfe wiederkehrender Abbildungen und Daten einen strukturierten Überblick über die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten und beleuchte jeweils eine wichtige Entwicklung näher. (02.12.2019/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Börsen haben weiter zugelegt, trotz anhaltend gemischter Konjunkturdaten und stockenden Handelsverhandlungen zwischen den USA und China, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Weiterhin recht defensiv positionierte Marktteilnehmer würden Aktien nach Rücksetzern am Markt kaufen, um auf die Rally noch aufzuspringen - das nähre die Rally. Zudem zwinge die starke Aktienmarktentwicklung Hedge Fonds zunehmend, ihre Short-Positionen zu reduzieren. Ein marktfreundlicher Ausgang der Wahl in Großbritannien - Umfragen würden für einen Wahlsieg von Boris Johnson sprechen - dürfte zum geordnete Brexit am 31.01.2020 führen und den Weg frei machen für ein umfassendes Fiskalpaket.