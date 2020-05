Börse Frankfurt-Aktienkurs Bellicum Pharmaceuticals-Aktie:

7,05 EUR +13,71% (25.05.2020, 08:00)



NASDAQ-Aktienkurs Bellicum Pharmaceuticals-Aktie:

7,71 EUR +12,55% (22.05.2020, 22:00)



ISIN Bellicum Pharmaceuticals-Aktie:

US0794814048



WKN Bellicum Pharmaceuticals-Aktie:

A2PZPL



Ticker-Symbol Bellicum Pharmaceuticals-Aktie:

BPXA



NASDAQ-Symbol Bellicum Pharmaceuticals-Aktie:

BLCM



Kurzprofil Bellicum Pharmaceuticals, Inc.:



Bellicum Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US0794814048, WKN: A2PZPL, Ticker-Symbol: BPXA, NASDAQ-Symbol: BLCM) mit Sitz in Houston, Texas, USA, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase. Man konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung zellulärer Immuntherapien für verschiedene Krebsarten, einschließlich hämatologischer Krebsarten und solider Tumore sowie verwaister vererbter Blutkrankheiten. Die Bellicum Pharmaceuticals Inc Registered Shs Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. (25.05.2020/ac/a/n)





Houston (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Squarepoint Ops LLC fährt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Bellicum Pharmaceuticals sukzessive zurück:Die Shortseller von Squarepoint Ops LLC reduzieren ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien von Bellicum Pharmaceuticals (ISIN: US0794814048, WKN: A2PZPL, Ticker-Symbol: BPXA, NASDAQ-Symbol: BLCM) spürbar.Die Finanzprofis von Squarepoint Ops LLC mit Sitz in New York, USA, haben am 22.05.2020 ihre Netto-Shortposition von 0,69% auf 0,59% der Aktien von Bellicum Pharmaceuticals gesenkt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Bellicum Pharmaceuticals-Aktien:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,59% der Bellicum Pharmaceuticals-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Bellicum Pharmaceuticals-Aktie: