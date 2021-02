Unternehmensnachrichten:



Die europäischen Autoverkäufe seien im Januar 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 26% zurückgegangen. Den größten Rückgang habe Spanien verzeichnet, wo die Neuzulassungen um 52% niedriger gewesen seien als im Vorjahresmonat. In Deutschland seien die Autoverkäufe um rund ein Drittel gesunken. Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe einen Rückgang von 28% erlebt, die Verkäufe von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) seien 18% niedriger gewesen. BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) habe einen Einbruch von 17% erlebt.



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) habe für 2020 einen Umsatzrückgang von 8,1% auf 7,03 Mrd. Euro (Erwartung: 7,07 Mrd. Euro) gemeldet. Die EBIT-Marge sei von 14,3% auf 12,9% gesunken, das bereinigte EBIT habe 906 Mio. Euro (2019: 1,15 Mrd. Euro) erreicht. Der Gewinn je Aktie sei von 3,40 auf 2,73 Euro gesunken. Das Unternehmen habe eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von 0,70 Euro je Aktie angekündigt. Während Beiersdorf gesagt habe, dass das Jahr 2021 mit einem hohen Maß an Unsicherheit begonnen habe, erwarte das Unternehmen in diesem Jahr ein positives Umsatzwachstum. Die EBIT-Marge solle 2021 konstant bleiben. Die Aktie sei heute der schlechteste Wert im DAX, da die Prognose für 2021 als enttäuschend angesehen werde.



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) habe angekündigt, sich von der Marke Rebook zu trennen, die seit langem unterdurchschnittlich performt habe. Außerdem wolle adidas am 10. März 2021 eine neue Strategie bekannt geben. adidas habe Reebok vor 15 Jahren für 3,8 Milliarden Dollar gekauft. Analysten würden davon ausgehen, dass der Verkauf der Marke einen Erlös von 1,2 bis 1,8 Mrd. Dollar bringen könnte. Private-Equity-Investoren und Sportartikelfirmen dürften zu den Interessenten gehören. (17.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte beginnen den heutigen Handel mehr oder weniger flach, nachdem die asiatische Sitzung negativ verlaufen war, so die Experten von XTB.Allerdings hätten die Indices zu Beginn des Handels etwas an Boden verloren, sodass nun überall in Europa Rückgänge zu beobachten seien. Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) seien unter den Underperformern zu finden und würden 0,6% bzw. 0,5% tiefer notieren.