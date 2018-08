Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

100,85 EUR +0,55% (27.08.2018, 09:21)



Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

100,90 EUR +0,45% (27.08.2018, 09:24)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,1 Mrd. Euro. Das Beiersdorf Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u.a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, SLEK and Maestro ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (27.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse der DZ BANK:Deutschland erlebt 2018 einen wahren Jahrhundertsommer mit Temperaturen jenseits der 30°C-Marke und sehr viel Sonnenschein, so die Analysten der DZ BANK im Kommentar zur Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) in einer aktuellen Veröffentlichung.Getränke- und Eisproduzenten könnten sich aufgrund der heißen Witterung über eine rege Nachfrage freuen. Rege sei auch die Nachfrage nach Sonnenschutzmitteln. Stefan Heidenreich, Vorstandschef des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf, habe bei Vorlage der Zahlen für das erste Halbjahr 2018 gesagt, dass man in Deutschland derzeit ein Marktwachstum zwischen 20% und 30% sehe. Als Marktführer verzeichne Beiersdorf ähnlich hohe Zuwachsraten.Doch nicht nur Sonnencreme sei in den letzten Monaten gefragt gewesen. Auch die anderen Produkte aus dem Hause Beiersdorf hätten sich in allen Regionen einer hohen Nachfrage erfreut. Kräftige Zuwächse, insbesondere in der Region Afrika/Asien/Australien, hätten den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum organisch um 7,7% auf 3,6 Mrd. Euro in die Höhe schnellen lassen. Im Unternehmensbereich Consumer habe das organische Umsatzwachstum 7,0% erreicht. Besonders dynamisch sei der Umsatzzuwachs mit einem Plus von 55,9% bei den luxuriösen Anti-Aging-Hautpflegeprodukten der Marke La Prairie ausgefallen. Im Unternehmensbereich tesa sei der Umsatz gestiegen, beflügelt von einem positiven Geschäft mit Industriekunden, organisch um 10,6%. Nominal sei der Zuwachs beim Konzernumsatz mit 2,8% nicht ganz so hoch ausgefallen, was maßgeblich auf negative Währungseinflüsse zurückzuführen sei. Das EBIT sei im ersten Halbjahr um 4,3% auf 585 Mio. Euro gestiegen. Die EBIT-Umsatzrendite habe sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 16,0% auf 16,2% verbessert.Konkrete Angaben, wie stark sich die gestiegene Nachfrage nach Sonnencreme, Sprays und Lotionen auf die Umsätze auswirken werde, seien mit Vorlage der Halbjahreszahlen zwar noch nicht möglich gewesen. Dennoch habe sich der Vorstand aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten zuversichtlicher für die Entwicklung im Gesamtjahr gezeigt und die Umsatzprognose angehoben. Für 2018 gehe Beiersdorf nun von einem Umsatzanstieg um etwa 5% statt der bislang erwarteten rund 4% aus. Die operative EBIT-Umsatzrendite werde weiterhin auf Vorjahresniveau (15,4%) erwartet.Die jüngsten Innovationen und die aus unserer Sicht guten Perspektiven für den Hautpflegemarkt versprechen auch in der 2. Jahreshälfte eine positive Geschäftsentwicklung, so die Analysten der DZ BANK. Die Finanzziele für das Jahr 2018 seien deswegen nach Einschätzung der Analysten gut erreichbar. Besonders positiv würden sie den weiteren Ausbau der Aktivitäten in den Schwellenländern und die fortschreitende Digitalisierung des Geschäftsmodells bewerten. Mögliche Risiken für die Geschäftsentwicklung sehe man in negativen Währungseffekten und steigenden Rohstoffkosten, sofern diese nicht an die Kunden weitergegeben werden könnten. Zudem muss der Konzern einen Nachfolger für Vorstandschef Heidenreich finden, der den Beiersdorf-Konzern spätestens Ende 2019 verlassen wird, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 20.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Beiersdorf-Aktie: