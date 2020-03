Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

82,32 EUR +1,73% (17.03.2020, 12:27)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,2 Mrd. Euro. Das Beiersdorf Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u.a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, SLEK and Maestro ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (17.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) unter die Lupe.Nach Daimler, der Deutschen Telekom und Continental sage auch Beiersdorf seine für den 29. April geplante Hauptversammlung ab. In einem Brief unterrichte das Unternehmen seine Anteilseigner unter Verweis auf die Coronavirus-Epidemie über die Verschiebung des Aktionärstreffens. Beiersdorf sei damit der vierte DAX-Konzern, der seine HV verschieben müsse.In einem Brief an die Aktionäre heiße es: "Der Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre, der Aktionärsvertreter und Mitarbeiter hat für Beiersdorf höchste Priorität. Die Beiersdorf AG wird daher vor dem Hintergrund der andauernden weltweiten Ausbreitung des Coronavirus und nach sorgfältiger Abwägung aller Gesichtspunkte, insbesondere der Gesundheit aller Teilnehmer und der Verfügungen der zuständigen Behörden, die ordentliche Hauptversammlung nicht wie geplant am 29. April 2020 durchführen, sondern auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 verschieben. Das Robert-Koch-Institut und die zuständigen Gesundheitsbehörden in Deutschland gehen davon aus, dass die Infektionen in den kommenden Wochen nochmals signifikant zunehmen werden."Bereits zuvor am Tag habe auch Carl Zeiss Meditec seine HV abgesagt. In den kommenden Tagen dürften sich derartige Meldungen mehren. Alle Unternehmen stünden im Austausch mit den zuständigen Behörden und würden die Entwicklung fortlaufend prüfen. Zuletzt habe Covestro geäußert, man halte zunächst an dem Termin fest. (Analyse vom 17.03.2020)Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:83,30 EUR +0,58% (17.03.2020, 12:16)