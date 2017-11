Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit über 17.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX. gelistet. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 6,8 Mrd. Euro. Die weltweit größte Hautpflegemarke NIVEA ist das Herzstuck des Markenportfohos. zu dem darüber hinaus Marken wie Eucerin. La Prairie. Labello und Hansaplast zählen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE. ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie. Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (29.11.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktie sammelt Kräfte für weiteren Kursschub - ChartanalyseDie Aktie des Kosmetikherstellers Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) hängt nun fast seit einem Monat unterhalb der aktuellen Jahreshochs aus Juni 2017 fest und sammelt bisher Kräfte für einen weiteren Kursschub, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das bisherige Chartbild seit den Junihochs bei 98,49 Euro präsentiere sich ohnehin sehr freundlich, nicht zuletzt wegen einer inversen SKS-Trendwendeformation, die zwischen Juli und Ende Oktober aufgebaut worden sei. Nach erfolgreicher Auflösung gegen Ende Oktober mit einem Sprung über die Nackenlinie um 94,39 Euro sei es wie erwartet zu einem Kurssprung an die Jahreshochs gekommen. Diese hätten bislang aber noch nicht überwunden werden können, jedoch signalisiere die Beiersdorf-Aktie einen tragfähigen Boden im Bereich von 96,00 Euro. Zusammen mit der verhältnismäßig starken Tageskerze aus dem gestrigen Handel könnte dies nun für weitere Anschlusskäufe sorgen und zu einem Ausbruch führen.Solange sich das Wertpapier von Beiersdorf in der aktuellen Handelsspanne zwischen 96,00 und 98,49 Euro bewege, sei die Aktie zunächst noch als neutral einzustufen. Kursgewinne bis in den Bereich von zunächst 100,58 Euro können kurzfristig aber erst bei einem Kurssprung darüber realisiert werden, darüber könnte es sogar bis in den Bereich von 108,60 Euro weiter rauf gehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 29.11.2017)Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:98,93 EUR +0,48% (29.11.2017, 09:14)