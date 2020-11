XETRA-Aktienkurs Befesa-Aktie:

43,05 EUR +4,24% (26.11.2020, 12:29)



Tradegate-Aktienkurs Befesa-Aktie:

43,20 EUR +4,98% (26.11.2020, 12:33)



ISIN Befesa-Aktie:

LU1704650164



WKN Befesa-Aktie:

A2H5Z1



Ticker-Symbol Befesa-Aktie:

BFSA



Kurzprofil Befesa S.A.:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300 kt Reststoffe und produziert mehr als 600 kt neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (26.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Befesa: Es geht weiter aufwärts - AktienanalyseDer Industrie-Recycler Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) hat im dritten Quartal wieder Tritt gefasst, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar sei das EBITDA gegenüber dem Vorjahr um fast 21 Prozent auf 29 Mio. Euro zurückgegangen. Im Vergleich zum zweiten Quartal bedeute dies jedoch ein Zuwachs von 35 Prozent. Noch besser sehe es auf der Umsatzseite aus: Die Erlöse hätten mit rund 145 Mio. Euro lediglich um 1,6 Prozent unter dem 2019er-Wert gelegen. Unterm Strich habe Befesa im Quartal 10,8 Mio. Euro verdient, 8 Mio. Euro weniger als im Vorjahreszeitraum."Nach den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in der ersten Jahreshälfte haben wir im dritten Quartal den Beginn einer allmählichen weltweiten Erholung gesehen", so Befesa-CEO Javier Molina laut Mitteilung. "Die Ergebnisse des dritten Quartals waren besser als die des zweiten Quartals, und ebenso erwarten wir, dass sich dieser Erholungstrend im vierten Quartal fortsetzen wird. Die Metallpreise haben sich erholt und beginnen sich zu stabilisieren und wir machen weiterhin Fortschritte bei unserer Expansion in China." Das Unternehmen sehe daher auch keinen Grund, seine Jahresziele zu überarbeiten. Es werde für 2020 weiterhin mit einem EBITDA zwischen 100 und 135 Mio. Euro gerechnet. Das genaue Resultat hänge von der weiteren Entwicklung der Pandemie und deren Folgen auf den europäischen Stahl- und Automarkt ab.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Befesa-Aktie: