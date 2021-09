Paris (www.aktiencheck.de) - Das Industriemetall Aluminium strahlt gerade besonders hell - und die Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends stehen so schlecht nicht, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Neben der hohen Nachfrage nach Aluminium würden auch Probleme auf der Angebotsseite für steigende Preise sorgen. So könnten unter anderem die anhaltenden Probleme in der Logistik, die hohen Frachtraten und die steigenden Energiepreise sowie der Mangel an Fachkräften den Preis stützen. Kurzum: Vor allem risikofreudige Anleger könnten das aktuelle Marktumfeld prozyklisch nutzen. Auf der anderen Seite sollte aber auch nicht übersehen werden, dass Aluminium inzwischen eine gewisse Fallhöhe erreicht habe.Jede Nachricht rund um den Aluminiummarkt sei geeignet, deutliche Kursreaktionen hervorzurufen. Die Einflussfaktoren seien vielfältig und würden von regulatorischen Veränderungen in China bis hin zu einer Entspannung der politischen Lage in Guinea reichen, das als Bauxit-Produzent ebenfalls einen großen Einfluss auf die Aluminiumpreise habe. Erst vor einigen Wochen habe ein Militärputsch in dem westafrikanischen Land für Unruhe gesorgt und Aluminium noch deutlicher ansteigen lassen. (17.09.2021/ac/a/m)